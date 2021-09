“La ricerca è fondamentale per dare risposte concrete rispetto ai cambiamenti climatici e rispetto ai parassiti che attaccano i sistemi produttivi. E’ centrale, per un Paese che guarda al futuro, valorizzare tutti i settori come quello dell’agroalimentare, puntando sull’energia rinnovabile come quella che si ottiene dal del biogas e dal biometano. Il tema della sostenibilità lo dobbiamo trasformare da slogan in azioni concrete che ricadano, in termini di opportunità , sulle imprese agricole sugli imprenditori agricoli”.

Così il presidente Coldiretti, Ettore Prandini, a margine della sesta edizione di Biogas Italy “Green possible. Nuove energie per nuovi mercati”, tenutasi a Roma.