1 maggio: Fontana, 'sicurezza dovere imprescindibile istituzioni'

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – “In occasione della celebrazione del Primo Maggio, desidero sottolineare l'importanza di garantire la sicurezza dei lavoratori investendo sulla formazione e sulla prevenzione. Ciò rappresenta un dovere imprescindibile da parte delle istituzioni. Occorre far sì che il lavoro, sul cui valore assoluto la Repubblica italiana si fonda, rappresenti uno strumento di piena realizzazione personale e di volano per la coesione sociale”. Così in una nota il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.