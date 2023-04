1 maggio: Mattarella, 'dati confermano valore modello distretti industriali'**

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Il confronto con l’integrazione del mercato in Europa e poi globale, con i risultati di crescita a doppia cifra dell’export - confermato anche nei momenti più avversi della congiuntura dopo la folle guerra scatenata dalla Federazione Russa in Ucraina - ...

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Il confronto con l’integrazione del mercato in Europa e poi globale, con i risultati di crescita a doppia cifra dell’export – confermato anche nei momenti più avversi della congiuntura dopo la folle guerra scatenata dalla Federazione Russa in Ucraina – e nonostante l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, conferma il valore del modello dei distretti industriali presenti nel nostro Paese. Il distretto come esso stesso catena di valore". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando il Primo Maggio nel distretto meccatronico di Reggio Emilia.

"Fabbrica, a un tempo, diffusa e integrata, alla prova, ormai – e non a caso siamo sul terreno della meccatronica – della gestione della governance dei dati, come ci ha ricordato il presidente Rocchi e, inevitabilmente, dell’intelligenza artificiale, con i benefici e le incognite che ne derivano".

"Tutto questo nella consapevolezza che ne deriva una trasformazione del lavoro e dà origine contemporaneamente – come da risultati del dialogo fra le parti sociali – a nuovi diritti, come quello, richiamato, di un vero e proprio diritto soggettivo alla formazione in capo al lavoratore, per difendere l’occupazione".