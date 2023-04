1 maggio: Mattarella, 'garantire diritto lavoro che è missione intera società'**

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "Ma, come noto, il richiamo ai valori fondanti della nostra società è ben più impegnativo. La Repubblica è 'fondata sul lavoro'. Abbiamo adempiuto appieno a questo precetto? Abbiamo saputo, nei 75 anni di Costituzione repubblicana, promuovere le condizioni per rendere effettivo per tutti il diritto al lavoro? E’ una missione che non appartiene solo ad alcuni ma riguarda l’intera società". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando il Primo Maggio nel distretto meccatronico di Reggio Emilia.