1 maggio: Mattarella, 'non accontentarsi di galleggiare con visione di mera conservazione'**

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "Il lavoro riguarda le persone. Quel capitale umano che è all’origine dell’esperienza che qui, oggi, viene messa in rilievo con l’immagine della fabbrica come 'cantiere permanente' evocata dalla presidente Anceschi. Un cantiere in cui, ogni giorno, si guarda avanti, non accontentandosi della difesa, del galleggiamento, di una visione di mera conservazione del tessuto industriale esistente". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando il Primo Maggio nel distretto meccatronico di Reggio Emilia.

"Certo, serve, come è stato osservato, un eco-sistema adeguato, che permetta alle imprese di generare valore, occupazione, di far crescere la produttività attraverso i necessari investimenti. Di creare, come qui, filiere produttive accompagnate da dialogo sociale e da rapporto costruttivo con le istituzioni. Il riferimento al Patto del Lavoro sottoscritto fra Regione Emilia-Romagna, forze sociali e istituzioni locali, le Università, viene immediatamente alla mente, con la varietà delle iniziative che ne sono derivate.