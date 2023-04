1 maggio: Mattarella, 'precarietà come sistema stride con crescita e sviluppo'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Persistono frammentazione e precarietà, condizioni di lavoro insicure, divari salariali, costo della vita in aumento, in funzione anche delle tensioni internazionali in atto. Stagnazione salariale e sicurezza sul lavoro, nonostante i passi compiuti, sono temi...

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "Persistono frammentazione e precarietà, condizioni di lavoro insicure, divari salariali, costo della vita in aumento, in funzione anche delle tensioni internazionali in atto. Stagnazione salariale e sicurezza sul lavoro, nonostante i passi compiuti, sono temi in perenne discussione. I rappresentanti sindacali che hanno preso la parola lo hanno dichiarato e denunciato. A quale lavoro pensiamo? Le imprese cercano personale qualificato e formato". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando il Primo Maggio nel distretto meccatronico di Reggio Emilia. "La precarietà come sistema stride con le finalità di crescita e di sviluppo".