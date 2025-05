100 anni Aeronautica Militare a Milano, si celebra un legame saldo

Milano, 13 mag. (askanews) – Compie 100 anni l’Aeronautica Militare a Milano. In Piazza del Duomo, luogo simbolo della città, la cerimonia dell’alzabandiera per il centenario della presenza della Forza Armata nel capoluogo lombardo. Una ricorrenza dal profondo valore istituzionale, che ha riunito autorità civili, militari e religiose, oltre alla cittadinanza, per rendere omaggio a un secolo di storia, servizio e progresso condiviso tra l’Arma Azzurra e il capoluogo meneghino.

Nel corso della cerimonia, il sindaco Giuseppe Sala, ha voluto rendere omaggio al secolo di storia dell’Aeronautica Militare sottolineando il profondo legame tra la Forza Armata e la città di Milano. A prendere la parola è stato il generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, Comandante del Comando Squadra Aerea – Prima Regione Aerea, che nel suo intervento ha ripercorso le tappe fondamentali del legame tra il capoluogo e l’Arma Azzurra e rivolto un sentito ringraziamento a tutto il personale, passato e presente, che ha operato sotto le insegne dell’Arma Azzurra in questi cento anni a Milano.

La storia di questo legame centenario inizia ufficialmente il 15 maggio 1925, quando Milano fu designata come sede della prima Zona Aerea Territoriale, comando sotto la cui autorità furono organizzati tutti i reparti di volo della neonata Regia Aeronautica. Da allora, la città ha sempre ospitato enti fondamentali per l’assetto operativo e organizzativo della Forza Armata, rendendo così l’Aeronautica Militare parte integrante del tessuto urbano e sociale milanese.

Questo percorso attraversa la storia dello sviluppo della città e del Paese, dai primi anni del Novecento alla ricostruzione post-bellica, passando per la nascita di infrastrutture strategiche come l’Aeroporto Militare di Linate, aperto poi al traffico civile, e proseguendo con le moderne sfide tecnologiche e addestrative. Un secolo dopo, quel legame nato nei cieli lombardi continua a rafforzarsi, proiettato con perseveranza e determinazione verso le sfide di domani.