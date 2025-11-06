11 novembre Giornata Abiti storici, Santanchè: occasione per turismo

Roma, 6 nov. (askanews) – “Abbiamo istituito l’11 novembre come data per i nostri abiti storici. Per il turismo è un’occasione di crescita: tutto ciò si ripercuoterà su quelle aree meno battute, ma non meno belle della nostra Italia, come i nostre borghi, le aree interne e le isole minori. Per il turismo è una giornata molto importante”.

Così il ministro per il Turismo Daniela Santanchè a margine della presentazione, a Roma, della prima Giornata nazionale degli abiti storici.

“E’ molto importante sicuramente sapere dove si va, ma è ancora più importante conoscere da dove si viene. Questo è un patrimonio tutto italiano, non soltanto di un corpo di appartenenza, ma che mette in luce cosa sono capaci di fare gli italiani con le propri mani. Pensate come sono fatti questi abiti, quante mani con la sapienza e con la creatività ci hanno lavorato e quindi questa è una testimonianza assolutamente importante”.

“In un mondo in cui la tecnologia fa passi da gigante noi vogliamo però tenere viva la nostra appartenenza e la nostra identità. Ci racconta di quello che noi siamo, perché gli abiti raccontano di uomini e donne”, ha concluso Santanchè.