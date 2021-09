11 settembre 2001, i servizi segreti statunitensi hanno svelato foto inedite

A vent'anni dall'attacco che sconvolse il mondo, i servizi segreti statunitensi hanno pubblicato foto inedite dell'11 settembre 2001.

L’attentato dell’11 settembre 2001 è stato l’evento contemporaneo che più di tutti è stato impresso nella memoria delle persone di tutto il mondo. Il motivo è presto detto. L’attacco alle Twin Towers non ha ferito solamente gli Stati Uniti d’America, ma l’intero occidente che potè assistere, dai propri televisori di casa, ad immagini scioccanti che difficilmente ciascuno di noi dimenticherà.

Ora a vent’anni dalla tragedia, i servizi segreti statunitensi hanno diffuso sul loro profilo twitter una serie di immagini inedite, mai viste prime d’ora.

Edifici e veicoli distrutti, migliaia di persone per strada dall’aria spaesata, fermi immagini delle Forze dell’ordine intente a svolgere le operazioni di soccorso. Questi sono solo alcuni degli esempi di immagini trasmessi dai servizi segreti legati a quel tragico racconto e ai suoi nefasti effetti che si videro anche nei giorni successivi.

Scatti intensi dei quali viene trasmesso, anche solo con il minimo sguardo, l’aspetto tragico e drammatico di quelle ore.

Questo 11 settembre 2021, sarà tuttavia vissuto con l’amaro in bocca. I Talebani sono tornati al potere non senza critiche, polemiche e non senza spargimenti di sangue. Nel frattempo il Presidente degli USA a qualche giorno dal ventennale dell’attacco delle Twin Towers ha dato disposizione al dipartimento di Giustizia e ad altre agenzie governative di proseguire la declassificazione dei documenti entro i prossimi sei mesi.

Una decisione questa che vuole tenere fede a quanto promesso in campagna elettorale.

Il Presidente degli USA Joe Biden ha dichiarato a tal proposito: “sto onorando l’impegno preso in campagna elettorale di garantire trasparenza sulla declassificazione dei documenti degli attacchi terroristici dell’11 settembre. Non dobbiamo mai dimenticare il duraturo dolore delle famiglie e delle persone care dei 2.977 innocenti che furono uccisi nel peggior attacco terroristico all’America nella sua storia.

Per loro non è solo una tragedia nazionale ed internazionale, ma una devastazione personale”, ha affermato a poche ore dalle disposizioni date agli organi governativi.

A never-before-seen photo taken by a Secret Service employee: The towers of the World Trade Center after both planes strike the buildings. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/yegU1ic2W5

— U.S. Secret Service (@SecretService) September 6, 2021