11 settembre: Casellati, 'fu colpita tutta la civiltà occidentale'

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "L’11 settembre di 22 anni fa il terrorismo internazionale colpiva al cuore non solo gli Stati Uniti d’America ma tutta la civiltà occidentale. Davanti alle drammatiche immagini delle Torri Gemelle in fiamme ci siamo sentiti tutti Americani. Abbiam...

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "L’11 settembre di 22 anni fa il terrorismo internazionale colpiva al cuore non solo gli Stati Uniti d’America ma tutta la civiltà occidentale. Davanti alle drammatiche immagini delle Torri Gemelle in fiamme ci siamo sentiti tutti Americani. Abbiamo condiviso il dolore per quella immane tragedia e pianto per le vittime ma abbiamo anche compreso l’importanza di un Occidente unito sotto i comuni valori di libertà e democrazia e contro ogni degenerazione dell’odio e della violenza". Così il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Elisabetta Casellati.