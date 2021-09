11 settembre: Salvini, 'scelta di negare radici giudaico-cristiane è stato un errore'

Roma, 10 set. (Adnkronos) – "Occorre fare in fretta e coinvolgere, il problema non è solo afghano, ritorno dei talebani sta ridando fiato e violenza ad altri fanatismi, hezbollah, Hamas e altri". Lo dice Matteo Salvini, intervendo al Senato, nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, al convegno sull'11 settembre, in occasione dei 20 anni dall'evento terroristico.

"Più noi retrocediamo nel nome di un frainteso dialogo, più lasciamo spazio", avverte il leader della Lega. "La scelta di negare le radici giudaico-cristiane del nostro continente, che non ho condiviso è stato un errore, non un mossa intelligente che ha favorito il dialogo, se neghiamo chi siamo diamo dimostrazione di debolezza".