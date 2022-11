117 anni fa nacque Salvatore Maugeri, Schillaci: "Ancora oggi un modello"

Pavia, 17 nov. (Adnkronos Salute) - Oggi a Pavia si celebra la nascita di Salvatore Maugeri, fondatore dell'omonima clinica che oggi conta oltre 4mila collaboratori totali in Ics Maugeri. In apertura di giornata è stato letto il messaggio del ministro della Salute, Orazio Schillaci: &quo...

(Adnkronos Salute) – Oggi a Pavia si celebra la nascita di Salvatore Maugeri, fondatore dell'omonima clinica che oggi conta oltre 4mila collaboratori totali in Ics Maugeri. In apertura di giornata è stato letto il messaggio del ministro della Salute, Orazio Schillaci: "E' per me un piacere celebrare il 117esimo anniversario della nascita del professor Salvatore Maugeri che ha ispirato tutta la sua vita professionale ai principi sui cui si fonda il Servizio sanitario nazionale.

Il suo esempio, ancora oggi – sottolinea – rappresenta un modello per i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari della Fondazione Maugeri, ai quali voglio rivolgere un particolare ringraziamento per il duro lavoro che svolgono quotidianamente per tutelare la salute dei cittadini".

"Nella sanità futura – aggiunge Schillaci – un ruolo importante sarà ricoperto proprio dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per la funzione essenziale che la ricerca svolge nel garantire a tutti una migliore assistenza.

Gli insegnamenti di Salvatore Maugeri, in particolare la cura delle persone più fragili, costituiscono un'eredità da custodire e valorizzare".

Ai saluti del ministro sono seguiti quelli del vescovo di Pavia, monsignor Corrado Sanguineti, che ha sottolineato come il medico sia un dono per la comunità e come Maugeri abbia interpretato questa professione medica con passione, intelligenza e competenza, creando uno stile nell'opera medica di cui la Fondazione e tutti i centri di cura di Maugeri sono oggi testimonianza.