L’aggressione è avvenuta al centro commerciale Meridiana, a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna. Un dodicenne ha aggredito un ragazzino di tredici anni con un taser per derubarlo: fermato dai Carabinieri e denunciato.

La rapina messa in atto da un 12enne per un bottino di 5 euro

È successo al centro commerciale Meridiana, in provincia di Bologna, nel comune di Casalecchio di Reno, durante il pomeriggio di domenica 29 ottobre. Un ragazzino di 12 anni ha aggredito con un taser, uno storditore elettrico, un 13enne con l’intento di rapinarlo. La vittima dell’aggressione è stata soccorsa dai sanitari del 118, mentre i Carabinieri sono riusciti a risalire all’autore del gesto, denunciandolo al tribunale dei minori di per rapina aggravata e porto abusivo d’armi.

Prognosi di sette giorni per il 13enne colpito dal taser e soccorso dal 118

La vittima 13enne, dopo essere stato colpito dallo storditore elettrico utilizzato dall’altro ragazzino per mettere in atto la rapina, ha accusato dolori al petto. Sul posto è intervenuto il 118: i sanitari hanno trasportato il 13enne in una struttura pediatrica dove è stato visitato e ha ricevuto una prognosi di sette giorni. Gli storditori elettrici, o taser, sono strumenti molto pericolosi che possono essere anche letali. Le scosse possono essere talmente forti da riuscire a stordire anche un uomo di stazza grande e il tempo di contatto è una variabile importante per le conseguenze sulla salute di chi viene colpito dal taser: 1-3 bastano per causare un collasso, mentre con 4-5 possono presentarsi shock e disorientamento.

