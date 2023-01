12enne morta impiccata in diretta con i compagni: stava partecipando a una challenge

Una ragazzina di 12 anni argentina è morta impiccata in live mentre emulava una challenge vista sul web: con lei erano presenti anche alcuni amici.

12enne morta impiccata mentre fa una challenge in diretta

Una ragazzina è morta impiccata durante una diretta fatta con i compagni di classe. La piccola avrebbe partecipato al “Chocking game“- anche noto come “Blackout challenge“ – una sfida diventata virale su TikTok in cui i ragazzini si soffocano tra di loro fino allo svenimento. Ma questa volta qualcosa è andato storto.

Milagros Soto – questo il nome della vittima – aveva solo 12 anni e viveva in Argentina: il suo corpo senza vita è stato trovato nella sua abitazione dal papà.

La 12enne è stata trovata appesa a un «cappio», ha riferito il quotidiano locale El Litoral.

La disperazione dei parenti

«Siamo inconsolabili perché le abbiamo dato così tanto amore»: così ha commentato straziata la zia di Milagros. Anche i genitori, distrutti e arrabbiati, si sono sfogati:

«Era vittima di bullismo e voleva solo ottenere l’approvazione dei compagni di scuola. Credo che qualcuno l’abbia incoraggiata a farlo».

Ancora non sono note le ragioni che hanno spinto la giovanissima a compiere un atto del genere, per quanto sia nato come “gioco”. Anche le accuse di bullismo dei parenti restano per ora solo un’ipotesi.