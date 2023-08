Paura in un residence di Misano Adriatico, in provincia di Rimini, nel pomeriggio di venerdì 18 agosto: una bambina di appena 12 anni è infatti stata coinvolta in un incidente all’interno di una piscina.

12enne grave dopo essere rimasta bloccata con i capelli nel bocchettone di una piscina

In base alle prime ricostruzioni della vicenda, la protagonista del dramma è una turista francese di 12 anni residente in Svizzera che, dopo essersi tuffata nella piscina della struttura di Misano Adriatico, è rimasta all’improvviso bloccata con i capelli ad un bocchettone. Tutto sarebbe accaduto intorno alle ore 17.

Nel giro di pochi secondi il proprietario della struttura si è reso conto di quanto stava succedendo e ha provveduto a bloccare l’impianto, iniziando nel contempo le prime manovre di rianimazione. Quando l’uomo ha iniziato a soccorrerla, ad ogni modo, la piccola era già priva di coscienza.

La bambina è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita

Immediato anche l’intervento dei membri del 118 chiamati sul posto, che hanno provveduto a trasportare la 12enne al vicino ospedale di Rimini, dove si troverebbe attualmente in coma farmacologico. Nonostante le sue condizioni siano attualmente gravi, la giovane non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Al residence, nel frattempo, sono arrivati anche i Carabinieri di Misano, impegnati in queste ore nelle rilevazioni del caso per far luce sulla vicenda.