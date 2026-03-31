13 date tutte sold out nei palazzetti, il successo di Olly

Bari, 31 mar. (askanews) – Questo è un anno all’insegna del live per Olly. Si è concluso ieri sera, infatti, il Tutta vita tour 2025-2026, che ha visto Olly esibirsi nelle principali città italiane con 13 appuntamenti tutti sold out, che si aggiungono ai 7 live sold out dello scorso autunno. A seguire lo aspettano poi le 5 date de Il gran finale con tre concerti sold out allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, che riapre alla musica per l’occasione, e due date evento all’Ippodromo delle Capannelle per Rock In Roma, già sold out, e alla Reggia di Caserta, dove rimangono pochi biglietti ancora disponibili. Reduce da un anno straordinario, Olly torna sui palchi che lo hanno accolto con entusiasmo, pronto a riabbracciare il suo pubblico con un tour – organizzato da Magellano Concerti – che ha registrato il tutto esaurito in tempi record, confermando il legame sempre più forte con la sua gente.Dopo il grande successo dei due concerti sold out de La Grande Festa, con cui Olly si è esibito per la prima volta all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano con due date evento lo scorso settembre, il cantautore genovese ha dato il via dalla sua città al suo primo tour nei palazzetti a ottobre 2025. Il Tutta vita tour 2025-2026 è ripartito nel 2026 con il doppio appuntamento al Palazzo del Turismo di Jesolo (7 e 8 marzo), seguito dal successo dei live di Firenze il 10 e 11 marzo al Nelson Mandela Forum, di Pesaro il 13 marzo alla Vitrifrigo Arena, di Bologna all’Unipol Arena, con a seguire i concerti di Torino all’Inalpi Arena, Milano all’Unipol Forum il 20 marzo, le date del 25 e 26 marzo a Roma (Palazzo dello Sport) e lo show a Eboli. Olly ha concluso il tour ieri sera a Bari con lo show al Palaflorio.Questi concerti di Olly sono stati l’occasione per portare sul palco i brani di Tutta Vita (SEMPRE), l’album più ascoltato del 2025 (Epic Records/Sony Music Italy). Il disco, prodotto da JULI, è un progetto capace di raccontare le esperienze e i sentimenti condivisi da un’intera generazione, ma che resta al tempo stesso profondamente intimo, perché riflette il percorso di crescita che l’artista ha condiviso con la sua famiglia di amici in dodici mesi intensi di emozioni. In continuità con le dodici tracce di Tutta vita, questa nuova edizione mette al centro le parole di Olly, accompagnate da sonorità sempre più organiche e suonate, arricchite dall’uso di strumenti come sax e armonica, pensate per sprigionare tutta la loro forza nella dimensione live. Oltre ai brani Questa domenica, Depresso fortunato e Balorda nostalgia, Tutta Vita (SEMPRE) contiene cinque inediti: Così così, Il brivido della vita, Come noi non c’è nessuno, Occhi color mare e Buon Trasloco.Per questo tour ogni brano è stato riarrangiato per l’occasione, diventando una versione unica e personale, frutto della libertà creativa concessa a ciascun musicista. In particolare, i brani del disco Il Mondo Gira sono stati completamente rinnovati: quelli più elettronici hanno preso una veste più “suonata”, assumendo un nuovo colore, coerente con il sound di Tutta vita. Ogni concerto ha rappresentato così un viaggio che attraversa le diverse tappe del percorso artistico di Olly, alternando momenti di pura energia a passaggi più intimi e acustici, in una continua evoluzione.Ad accompagnare Olly sul palco di Tutta vita tour 2025-2026 sono tornati Juli e la sua chitarra – che ha curato, come sempre, la direzione musicale dello show insieme al cantautore – Pierfrancesco Pasini (tastiere e chitarra), Dalila Murano (batteria) e “Gas Gas” Gabriele Ippolito (sax). La band si è arricchita con la presenza di Raffaele Littorio “Rufio” (chitarra elettrica), Stefan Stancic (violino/tastiere) ed Emanuele Nazzaro “Nazza” (basso) e con loro i brani in scaletta si sono tinti di nuovi colori. Sax contralto e sax soprano, violino classico ed elettrico, basso, chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e batteria si sono intrecciati in un suono pieno, dinamico e sfaccettato.La scelta strumentale rappresenta la vera fotografia della musica di Olly: strumenti classici utilizzati in maniera personale e contemporanea, capaci di creare un connubio unico tra la modernità e la tradizione cantautorale da cui l’artista trae ispirazione. Olly ha voluto un palco e una scenografia che “suonassero” all’unisono con il concerto, aumentando la condivisione con il pubblico e amplificando la realtà di quello che avviene sul palco, oltre alla sintonia tra Federico e la band.