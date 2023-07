Roma, 14 lug. (askanews) – La “Patrouille de France” (la pattuglia acrobatica francese) sorvola gli Champs-Elysées lasciando in cielo i colori blu, bianco e rosso della bandiera, per la tradizionale parata del 14 luglio per la Festa della Bastiglia.

La parata militare quest’anno, organizzata in condizioni di massima sicurezza dopo i recenti disordini in Francia, è aperta da 240 membri delle forze armate indiane; l’India è ospite d’onore.