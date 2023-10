I genitori della ragazza 14enne investita sabato scorso a Manziana hanno autorizzato l’espianto degli organi della figlia. Serviranno a salvare la vita di altre persone.

L’incidente in cui è morta la 14enne

Teatro della tragedia è Manziana, in provincia di Roma dove alle ore 17 di sabato è avvenuto l’incidente. La ragazza stava attraversando sulle strisce pedonali nei pressi del Bosco Macchia Grande in compagnia del fidanzato e di altri due amici quando un’auto l’ha travolta.

Le condizioni della 14enne, trasportata d’urgenza con l’eliambulanza al Policlinico Gemelli sono apparse subito disperate. Per ore ha lottato tra la vita e la morte fino a quando non ne è stata dichiarata la morte cerebrale.

Nell’incidente è rimasto ferito anche il fidanzato della ragazza che però non sarebbe in pericolo di vita.

La donna alla guida dell’auto

L’automobilista, una ragazza di 22 anni, dopo l’incidente era in stato di shock. Come da prassi è stata sottoposta ai test per verificare che non avesse alcol o droga nel sangue. I risultati sono stati negativi.

La conducente dell’auto ora rischia di essere incriminata per omicidio stradale.