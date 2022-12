14enne molesta e palpeggia una donna sull'autobus: denunciato per fatti censiti tra Albese con Cassano e Como dagli inquirenti del territorio

Ne Comasco un 14enne molesta e palpeggia una donna sull’autobus e viene denunciato.

La vittima ha allertato i carabinieri che hanno rintracciato e deferito il minore alla Procura. Il ragazzino avrebbe compiuto il reato nella mattinata del 14 dicembre ed è stato denunciato alla Procura dei minori di Milano per fatti censiti tra Albese con Cassano e Como.

14enne molesta e palpeggia una donna

Intorno alle 7.30, da quanto si apprende, il minore si trovava sul bus della linea 40 che lo avrebbe dovuto portare a scuola.

La sua vittima, una 25enne, era diretta al lavoro e seduta accanto a lui. A verbale la giovane donna ha spiegato che il 14enne le avrebbe toccato le gambe e poi le parti intime, al che lai avrebbe iniziato a urlare.

Le urla, la fuga e le immagini delle telecamere

Secondo Il Giorno a quel punto il minore si sarebbe fermato e sarebbe poi scappato scendendo a razzo dall’autobus.

I carabinieri di Como lo hanno però individuato grazie alle telecamere del mezzo pubblico e grazie a quei video hanno censito sia la molestia che le fattezze dell’indagato. Convocato in caserma assieme al padre il ragazzino ha ammesso il reato ed è stato denunciato in Procura, dove la sua condotta verrà “profilata” in punto di procedura minorile.