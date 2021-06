14enne scomparsa a Ventimiglia, lo zio: “Fatti sentire”

Una 14enne è scomparsa da Ventimiglia: si ipotizza che possa essere stata portata a Marsiglia da un algerino.

Prosegue il mistero della 14enne scomparsa da Ventimiglia (Imperia). Lo zio della ragazzina ha lanciato un appello, chiedendo alla nipote di farsi sentire. Si ipotizza che la giovanissima sia stata portata a Marsiglia da un algerino. Sarebbe tutt’ora qui trattenuta.

Tuttavia, occorrono opportuni riscontri per avvalorare tale tesi. Lo zio della 14enne, tramite le telecamere di “Chi l’ha visto?”, ha dichiarato: “Volevo chiederle se poteva ritornare, farlo almeno per la nonna … Sai quanto ti vuole bene, ma anche io ti voglio bene, tu lo sai. In tante cose ci assomigliamo, però cerca di fare la brava ti prego. E mi raccomando, fatti sentire anche, non dico con un messaggio stretto, però almeno con un messaggio vocale.

Almeno sappiamo che è la tua voce e che comunque stai bene. Un bacio”.

14enne scomparsa da Ventimiglia: il caso a “Chi l’ha visto?”

Il caso della 14enne scomparsa da Ventimiglia è stato affrontato da Federica Sciarelli nel corso dell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?”. È stato lo zio della ragazzina ad appellarsi alla trasmissione di Rai 3. Di lei si sono perse completamente le tracce. La nonna ha commentato: “Ho la testa che mi frulla” e poi ancora: “Ho tanti brutti pensieri, o che l’ammazzano o…”. Come informa il Sussidiario, la giovanissima è molto fragile e proprio per questo motivo si trovava ospite presso una casa famiglia da cui è possibile allontanarsi.

In passato era già andata via, ma la fuga era durata solamente un giorno. Lo zio Giuliano è molto preoccupato per le sorti della nipotina. La famiglia ha paura che qualcuno la stia trattenendo. La nonna ha ipotizzato: “Magari c’è qualcuno che la tiene chiusa in casa”.

14enne scomparsa da Ventimiglia: la madre si è accorta della sparizione

Lo scorso 1° giugno la 14enne era tornata a casa dalla sua mamma. Una volta tornata dal lavoro, la donna si era tuttavia accorta che la figlia non era più a casa. Lo zio ha spiegato: “E’ scappata da casa, ha portato con sé solo il telefono, ha lasciato tutto in mezzo come se è uscita per tornare. Ha lasciato il tabacco sul tavolo… sembrava che doveva tornare”.

14enne scomparsa da Ventimiglia: il misterioso giovane algerino

Lo zio della ragazza avrebbe recentemente sentito parlare di un giovane algerino, che starebbe frequentando la nipote. I due sarebbero andati insieme a Marsiglia. Ripetiamo, è solo un’ipotesi. Di recente la 14enne ha inviato una foto in cui appare abbastanza dimagrita con uno sfogo sul braccio.