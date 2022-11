14enne trovata morta in casa: indagini in corso

14enne trovata morta in casa: indagini in corso dei carabinieri sulla vita privata della piccola vittima, andava a scuola ma era spesso assente

In Puglia una 14enne viene trovata morta in casa e le indagini sono in corso.

La ragazzina è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Trani dove viveva assieme a sua madre. Il terribile ritrovamento è avvenuto nella mattinata di lunedì 28 novembre e secondo la prima ricostruzione degli operanti la minore viveva nell’appartamento del quartiere Europa insieme alla madre.

In quella casa le due si erano trasferite da qualche mese. Le indagini sul campo sono affidate per delega della Procura ai Carabinieri, che hanno accertato come la vittima soffrisse di asma.

Era stata la madre a lanciare l’allarme presentandosi al comando di polizia locale in stato confusionale nel primo pomeriggio di lunedì. Dopo aver raccontato quanto successo agli agenti, è stata presa in carico dal personale dei servizi sociali. Le verifiche sull’appartamento dei carabinieri hanno riguardato la possibilità che in casa vi fossero terze persone e lo stato di “profondo disagio economico” in cui vivevano le due.

Iscritta a scuola, ma assente molte volte

Dalle verifiche è emerso che la 14enne era regolarmente iscritta al liceo ma aveva registrato diverse assenze nel primo trimestre di lezioni, forse per aiutare la madre. Secondo quanto riporta Fanpage la salma della 14enne è stata “messa a disposizione dell’autorità giudiziaria”. In queste ore si sta scavando anche nella vita privata della vittima per raccogliere ulteriori elementi utili ad asseverare la tesi della morte legata alle sue precarie condizioni di salute.