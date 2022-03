Katie Price si è sottoposta al suo 14esimo intervento al seno e ha sollevato l'indignazione della sua famiglia.

Katie Price, scrittrice e star del web e della tv britannica, si è sottoposta al suo 14esimo intervento di chirurgia plastica e la famiglia si è opposta pubblicamente tramite un comunicato stampa.

Katie Price: la chirurgia plastica

Nel corso degli anni Katie Price è ricorsa a così tanti ritocchi di chirurgia plastica da essere diventata praticamente irriconoscibile e, dopo il suo 14esimo ritocchino, ha finito per sollevare persino l’ira dei suoi familiari.

A quanto pare i genitori i fratelli del personaggio tv non solo non sarebbero d’accordo, ma riterrebbero i suoi ritocchi sconsiderati e preoccupanti per la sua salute.

“Forse lo fa perché non si sente abbastanza attraente, o forse è dismorfia corporea”, ha fatto sapere la famiglia di Katie Price, e ancora: “Sta diventando davvero sciocco ora e anche un po’ irresponsabile. Sono tutti piuttosto inorriditi, ad essere onesti”.

La vita privata

Katie Price ha recentemente ritrovato l’amore al fianco del PR Carl Woods, ritratto in molti dei suoi scatti su Instagram. Precedentemente è stata sposata tre volte e ha avuto in tutto cinque figli. L’attrice e scrittrice ha anche un figlio, Harvey, nato da una relazione con l’ex calciatore Dwight Yorke. Il ragazzo è affetto da autismo e dalla sindrome di Prader-Willi. Non essendo mai stato riconosciuto dal padre è stato cresciuto dalla sola Katie Price, che nel frattempo si è risposata più volte.

Al momento l’attrice non ha replicato alle accuse e alle critiche della sua famiglia e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.