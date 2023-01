15enne accoltellata e uccisa mentre cammina per strada: arrestato un 16enne

Il 27 Gennaio 2023, una 15enne di nome Holly Newton è stata accoltellata ed uccisa mentre passeggiava insieme al fidanzato per le strade di Hexham, cittadina situata ad ovest di Newcastle, nel Regno Unito.

La tragedia si è consumata in pieno giorno, mentre la giovane trascorreva il pomeriggio in compagnia del fidanzato 16enne, il quale ha provato invano a difenderla dall’assassino, coetaneo di quest’ultimo.

Le dinamiche della vicenda non sono ancora del tutto chiare: la polizia di Northumbria ha aperto un’indagine per scoprire il movente e la dinamica dei fatti. In attesa di fare luce sull’accaduto, il sovrintendente capo della polizia Sam Rennison ha rilasciato una dichiarazione volgendo un pensiero alla famiglia della vittima.

Egli ha inoltre espresso estrema gratitudine nei confronti dell’intera cittadina di Hexham, sconvolta e pronta ad offrire il massimo sostegno all’indagine in corso.

15enne accoltellata e uccisa, il fidanzato è in gravi condizioni

La polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni con l’accusa di omicidio, tentato omicidio e possesso illecito di armi. Infatti, secondo le ricostruzioni attuali, l’assassino avrebbe provato ad uccidere anche il fidanzato di Holly Newton, intervenuto in sua difesa.

Oggi il ragazzo versa in condizioni gravi, seppur non mortali, ed è ricoverato in ospedale in attesa di miglioramenti.

Nel frattempo, la polizia di Northumbria e l’intera cittadina di Hexham sono in attesa del processo programmato per mercoledì 1 Febbraio 2023 alla corte di Newcastle, nel corso del quale si decideranno le sorti dell’assassino, ora in custodia cautelare .