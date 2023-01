Un ragazzo di 15 anni ha raccontato di essere stato avvicinato e rapinato nel sottopassaggio mentre andava in un museo a Firenze.

15enne minacciato e rapinato a Firenze: la denuncia ai Carabinieri

Un ragazzino di 15 anni ha vissuto dei momenti di grande paura a Firenze. Il giovane ha raccontato di essere stato avvicinato nel sottopassaggio della stazione di Santa Maria Novella, per poi essere minacciato e rapinato. I suoi genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri di Pontassieve. I carabinieri di Santa Maria Novella hanno avviato le indagini e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dai militari, in base alla testimonianza, il ragazzo sarebbe arrivato a Firenze in treno di prima mattina. Stava raggiungendo i suoi compagni di classe per una visita al museo quando, nel sottopassaggio che congiunge la stazione a piazza dell’Unità Italiana, sarebbe stato avvicinato da due ragazzi, apparentemente maggiorenni e stranieri, che gli hanno insistentemente chiesto un euro e al suo rifiuto lo avrebbero bloccato e minacciato di picchiarlo, facendo intendere di avere un’arma da taglio.

Il ragazzo ha consegnato gli spiccioli che aveva e non ha avvisato nessuno, ma ha raccontato il fatto ai genitori.