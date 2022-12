15enne morto dopo essere stato dimesso dall'ospedale: indagati 7 medici

Un 15enne di Montesarchio (Benevento) è morto dopo essere stato dimesso dall’ospedale di Sant’Agata de’ Goti.

Il giovane Antonio aveva forti dolori all’addome. Sono sette i medici attualmente indagati tra i sanitari che hanno effettuato gli accertamenti clinici e quelli del 118 che hanno provveduto a soccorrere il ragazzino. Nel frattempo, è stata disposta l’autopsia sul corpo del giovane, affinché si faccia chiarezza sulle reali cause di morte. Da precisare come le indagini sui sette medici sia un atto dovuto affinché, in vista degli esami autoptici, possano provvedere alla nomina di un consulente di fiducia.

15enne morto dopo essere stato dimesso: Antonio era uno studente liceale

La vicenda è iniziata lo scorso 2 dicembre. Antonio era uno studente al terzo anno di liceo e aveva iniziato ad accusare forti dolori all’addome. Vista la situazione, il giorno dopo i genitori lo hanno portato all’ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Dopo alcuni esami strumentali, il15enne è stato dimesso.

L’aggravamento e il decesso

Come informa FanPage, dopo essere tornato a casa, Antonio si è aggravato. Stava così male che la situazione ha richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118.

Nonostante gli sforzi per salvargli la vita, il 15enne non ce l’ha fatta. I genitori di Antonio vogliono comprendere perché il loro figlio sia morto e hanno denunciato l’episodio ai carabinieri, che hanno avviato le indagini.