15enne scappata di casa dopo che i genitori le hanno tolto lo smartphone: proseguono le ricerche

Le ricerche di Chaimaa, 15enne scomparsa da una settimana da Orzinuovi, continuano senza sosta. La giovane sarebbe scappata dopo il sequestro dello smartphone da parte dei genitori.

Le ricerche di Chaimaa, 15enne scomparsa da Orzinuovi, da quasi una settimana, vanno avanti. La famiglia della ragazzina sta vivendo giorni di grande apprensione. Lo scorso martedì, come riportato dalla trasmissione Chi l’ha visto, la 15enne è uscita di casa per andare a scuola, ma non è mai arrivata all’Istituto Cossali. La fuga sarebbe dovuta al sequestro dello smartphone da parte dei suoi genitori. Una punizione per il fatto che la ragazza non va bene a scuola.

L’avvistamento

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la ragazzina sarebbe stata vista, nella giornata di martedì, alla fermata dei pullman, forse diretta a Bologna. Sembrerebbe si sia fatta prestare uno smartphone da un’amica. Al momento dell’allontanamento da casa indossava una giacca nera e una tuta nera della Lacoste con strisce bianche. I carabinieri della Compagnia di Verolanuova sono al lavoro per cercare di rintracciare la giovane.