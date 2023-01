Due minorenni sono stati fermati per tentato omicidio e tentata rapina ai danni di un 15enne, che è stato spinto sotto un treno a Monza.

Un ragazzino di 15 anni è stato spinto sotto un treno a Monza.

Due giovani minorenni sono stati fermati con l’accusa di tentato omicidio e tentata rapina.

15enne spinto sotto un treno a Monza: fermati 2 minorenni

Due minorenni sono stati identificati dagli agenti della Squadra Mobile di Monza e portati in Questura con l’accusa di tentato omicidio e tentata rapina. Sono sospettati di aver preso parte all’aggressione contro un ragazzino di soli 15 anni, avvenuta in stazione a Seregno, in provinci di Monza, insieme ad altri coetanei.

Secondo quanto emerso, il giovane stava aspettando il treno insieme ad un amico quando è stato aggredito. Il gruppo di minorenni voleva rapinarlo della felpa e, quando lui si è rifiutato di toglierla e consegnarla, uno di loro lo ha spinto contro un treno in movimento, facendolo finire sui binari.

Il 15enne non è in pericolo

Il ragazzino di 15 anni è stato subito soccorso e ricoverato in ospedale, con diverse ferite. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Come è emerso dalle immagini delle videocamere di sorveglianza della stazione, dopo essere stato spinto violentemente e volontariamente, il giovane ha urtato con lo zaino contro il treno in movimento, per poi essere trascinato e risucchiato dal vortice di aria.