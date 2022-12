Antonio è stato stroncato da un malore. Il 15enne è andato due volte in pronto soccorso.

Tragedia nel Beneventano, dove un ragazzo di soli 15 anni è morto a causa di un malore che accusava da diversi giorni.

Inutile il trasporto in pronto soccorso, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

15enne stroncato da un malore: vani i tentativi di salvarlo

La vittima era di Montesarchio, in provincia di Benevento, per la precisione della frazione di Varoni. Nella giornata di ieri, 4 dicembre 2022, il 15enne ha avvertito dei malori addominali ma, visitato al pronto soccorso, è stato mandato a casa dicendo che non aveva nulla di grave.

Oggi il dolori sono tornati più forti di prima e nonostante la corsa disperata in ospedale a Benevento, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Inutili anche i tentativi di rianimazione.

Le parole del sindaco e del liceo frequentato dalla vittima

Sul caso è intervenuto il sindaco di Montesarchio che ha dichiarato:

“Una tragedia purtroppo questa mattina ha sconvolto la nostra comunità. Montesarchio oggi piange Antonio, scomparso a soli 15 anni. Un destino atroce ci priva di un ragazzo nel fiore degli anni: il mio abbraccio, in rappresentanza di tutta la comunità montesarchiese, va alla famiglia, invitando tutti a starle vicino. In segno di rispetto, inoltre, saranno interrotte tutte le manifestazioni natalizie e saranno spente le luminarie“.

L’istituto scolastico che frequentava la giovane vittima è anch’esso a lutto ed ha espresso così il dolore per la perdita: