Una ragazzina di 16 anni è stata picchiata perché si rifiutava di indossare il velo.

Il fatto è accaduto a Vicenza e i genitori musulmani sono stati denunciati per maltrattamenti.

16enne picchiata a Vicenza: si rifiutava di portare il velo

Due genitori senegalesi, di religione musulmana, sono stati denunciati per maltrattamenti ai danni della figlia di 16 anni. I due avrebbero picchiato la giovane e l’avrebbero rinchiusa in camera quando si rifiutava di indossare il velo e di partecipare alle preghiere. La 16enne, come riportato dal Giornale di Vicenza, è stata portata in una comunità protetta.

Il giudice, su richiesta del pm, ha emesso una misura cautelare per impedire al padre e la madre di contattarla o vederla nei luoghi che frequenta, ovvero la scuola, la palestra e la struttura protetta dove vive.

La giovane si è confidata con un’insegnante

La giovane ha confidato le difficoltà in famiglia ad un’insegnante del doposcuola e ha raccontato che i genitori l’avevano promessa in sposa ad un cugino di 30 anni che vive nel paese d’origine, al quale la ragazza era costretta a telefonare ogni giorni.

I genitori hanno respinto le accuse, sostenendo che la denuncia sia una ripicca della figlia, che riproverava loro di essere troppo poveri e di non poterle dare una vita come quella delle sue coetanee italiane.