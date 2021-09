17 euro per due caffè e un cornetto in un bar di Roma, è polemica: “Peggio di un furto”

17 euro per due caffè e una brioche. È accaduto a Roma, in un bar di via della Conciliazione. Su TripAdvisor si scopre che non è una novità.

Con la ripresa, seppur lieve, del turismo tornaNo a far discutere alcuni scontrini troppo alti riservati ai visitatori delle città in alcuni esercizi commerciali collocati in zone ad alto flusso di turisti. L’ultimo caso in tal senso riguarda un bar di Roma di via della Conciliazione, ovvero quella che conduce a piazza San Pietro.

Nello specifico un malcapitato per un caffè lungo, un caffè latte e una brioche al cioccolato è stato costretto a pagare ben 17 euro.

Due caffè e una brioche a Roma costano 17 euro

“Peggio che un furto: brioche mediocre, con caffè e caffellatte nella media. Nessun menu con prezzi disponibile al momento dell’ordine”, questo il commento dell’avventore del bar che su TripAdvisor ha condiviso anche la foto dello scontrito.

Una bruttissima pratica che, tra l’altro, non corrisponderebbe ad un’eccezione per questo esercizio commerciale.

Roma, in una bar 17 euro per due caffè e una brioche

“Vergognoso, pessimo il servizio, pessimo lo spritz! Prezzi senza senso accompagnati da sollecito per avere scontrino. ASSOLUTAMENTE NON CONSIGLIATO non solo per il listino ma per tutto”, scrive sempre su TripAdvisor un altro cliente.

17 euro per due caffè e una brioche a Roma

E ancora: “Vergognatevi – ribadisce ancora un altro utente sul portale che valuta le prestazioni di hotel, bar e ristoranti – Tre Crodino 28 euro! Va bene che siamo in via della conciliazione, ma manco in piazza di Spagna!…. Metto una stella perché zero non si può”. Le molte segnalazioni non hanno fin qui però spinto le forze dell’ordine ad effettuare dei controlli nel bar volti a verificare se i prezzi, così alti, siano esposti alla visione dei clienti.