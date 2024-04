172 anni della Poliza, Piantedosi: piena fiducia nel vostro operato

Roma, 10 apr. (askanews) - Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel prologo del suo intervento alla cerimonia per il 172mo anniversario della Polizia di Stato ha ricordato i due carabinieri morti nel tragico incidente stradale in provincia di Salerno e le vittime dell'esplosione alla central...

Roma, 10 apr. (askanews) – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel prologo del suo intervento alla cerimonia per il 172mo anniversario della Polizia di Stato ha ricordato i due carabinieri morti nel tragico incidente stradale in provincia di Salerno e le vittime dell’esplosione alla centrale elettrica di Bargi, sul Lago di Suviana, nel Bolognese.

“La gestione dell’ordine pubblico – ha poi sottolineato Piantedosi, rivolgendosi alle donne e agli uomini della poliza presenti in piazza del popolo a Roma – è materia delicata e complessa, soprattutto quando, anche sulla scorta di uno scenario internazionale sempre più conflittuale, il dibattito pubblico si polarizza. Per questo, oggi voglio ribadire la mia piena fiducia nell’operato di quanti, donne e uomini delle Forze di polizia, con equilibrio e professionalità garantiscono che il dissenso, anche quello più aspro, possa essere sempre manifestato in piena sicurezza”.

“Ma è necessario – ha aggiunto il titolare del Viminale – che il vostro impegno prosegua su tanti altri fronti, ad iniziare dal contrasto alla criminalità organizzata, che sempre più si avvale di sofisticati strumenti di interferenza ed aggressione: un vero vulnus per lo sviluppo dell’economia sana”.

Piantedosi ha ricordato, infine che, dall’insediamento del Governo “sono stati 11.716 i beni sequestrati alla criminalità organizzata per un valore di oltre 1 miliardo e 760 milioni di euro e 6.104 quelli confiscati per un valore di oltre 1 miliardo e 133 milioni di euro”.