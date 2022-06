17enne con disabilità non trova posto al concerto di Samuele Bersani. Il cantante interviene

Un giovane di 17 anni a causa della sua disabilità fatica a trovare un posto al concerto di Samuele Bersani. La risposta del cantante emoziona.

Per via della sua disabilità, Giovanni faticava a trovare a trovare un posto al concerto di Samuele Bersani che si sarebbe tenuto a Verona nel mese di settembre. Eppure proprio l’intervento provvidenziale del cantante ha fatto sì che al concerto prenderà parte anche lui.

Questa bella storia è stata riportata dal Governatore della Regione Veneto Luca Zaia che ha raccolto le parole di Serenella Bettin.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Zaia (@zaiaufficiale)

17enne fatica a trovare il biglietto per il concerto di Samuele Bersani

Luca Zaia introduce così la storia di Giovanni:

“Giovanni ha 17 anni di San Donà di Piave, è affetto da tetraparesi spastica con ritardo cognitivo, reflusso gastroesofageo ed epilessia al momento controllata dai farmaci. Meghi Moschino, la sua mamma, desiderava portarlo a Verona al concerto di Samuele Bersani che si tiene a settembre”.

Cercare i biglietti per il concerto dell’artista per la mamma si è rivelato arduo tanto che dall’organizzazione le hanno risposto: “Purtroppo i posti stabiliti dalla sicurezza per persone in carrozzina al concerto di Bersani sono al completo.

Possiamo inserirla in lista d’attesa in caso vi fossero rinunce”.

Come ha risposto il cantante

L’odissea ha avuto un lieto fine. La mamma di Giovanni ha scritto personalmente al cantante Samuele Bersani. Quest’ultimo ha infine risposto: “Non so perché ti abbiamo risposto così. Fammi rientrare dalla Sardegna e vedrai che un posto per Giovanni sicuramente lo troviamo”.