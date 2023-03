17enne italiana morta negli USA: è stata investita mentre attraversava sulle strisce

Giorgia Trocciola si trovava negli Stati Uniti per uno scambio

Tragedia a a El Paso, in Colorado, davanti alla Doherty High School: lo scorso 22 marzo una studentessa vicentina di soli 17 anni, Giorgia Trocciola, ha perso la vita dopo essere stata investita per la strada.

Il ricordo del padre

A confermare l’incidente e il decesso della ragazza che si trovava negli Stati Uniti per uno scambio è stato il padre dell’adolescente, Gianfranco Trocciola, con un toccante post su Facebook con il quale si è sentito in dovere di ringraziare tutti quelli che sono stati vicini alla famiglia in queste ore così difficili. Qui le sue parole:

Ringraziare tutti sarebbe ora impossibile.. siete tantissimi e di questo ve ne sono grato…in pochi scatti si può capire la mia “bambina” chi fosse…matta, sincera, profonda unica. Qui negli Stati Uniti dove io e mia moglie ci troviamo, nella sua scuola hanno creato un motto LLG che tradotto significa Vivi Come Giorgia. Praticamente la conoscevano e amavano tutti. Io Mery e Azzurra e tutta la mia famiglia vi ringraziamo per l’affetto che ci state dando ve lo scrivo con il cuore. Grazie.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato dal dipartimento di polizia di Colorado Springs, l’auto che l’ha investita e uccisa sarebbe passata col rosso mentre lei stava tranquillamente attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali.