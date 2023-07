C’è grande apprensione da parte dei familiari e gli affetti di un giovane di soli 17 anni che nelle scorse ore si è ritrovato coinvolto suo malgrado in un tremendo incidente stradale: l’adolescente è infatti caduto in un burrone a San Pancrazio, in provincia di Bolzano, mentre si trovava a bordo del suo scooter.

17enne caduto da un burrone a Bolzano: era a bordo della sua moto, è grave

Il dramma si è consumato nella Val d’Ultimo, nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 luglio. Il sinistro stradale, stando alle primissime ricostruzioni, sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte. Per cause ancora da accertare con precisione, il ragazzino avrebbe perso all’improvviso il controllo del mezzo dove si trovava a bordo precipitando per circa una quarantina di metri in un burrone.

Immediato l’intervento dei carabinieri, dei pompieri, del soccorso alpino e della Croce bianca locale che ha trasportato il giovane presso il vicino ospedale di Bolzano. In base a quanto riportato da TgCom, il ragazzino si troverebbe in questo momento ricoverato in gravi condizioni presso il nosocomio trentino.