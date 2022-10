Un ragazzo di 17 anni ha cercato di salvare il fratellino di 6 anni, autistico, dalla furia dell'uragano Ian. Sono morti entrambi.

Un bimbo di sei anni con una grave forma di autismo, è uscito da casa sua, in Florida, e si è diretto verso un canale allagato dall’uragano Ian. Il fratello di 17 anni ha cercato di salvargli la vita, ma purtroppo sono morti entrambi.

17enne prova a salvare dall’uragano Ian il fratellino di 6 anni autistico: morti entrambi

Tahjir Burrowes, bimbo di 6 anni con una grave forma di autismo, si è allontanato da casa, indossando solo un pannolino e una maglietta, ed è andato verso un canale all’agato dall’uragano Ian. Il bambino era particolarmente attratto dall’acqua. Il fratello maggiore, Tahjon, di 17 anni, si è allarmato ed è uscito a cercarlo, avvisando la madre, Lachera Burrowes. La donna si è diretta verso il canale vicino casa, ma non ha notato nulla e non ha trovato il bambino.

Non c’era traccia neanche dell’altro figlio, che era uscito a cercare il piccolo. La donna ha chiesto aiuto alla polizia. Dopo qualche ora i due figli sono stati trovati morti nel canale. “Non so se uno sarebbe potuto stare senza l’altro. Non poteva stare lì e non saltare dentro” ha dichiarato la madre.

Un legame fortissimo tra i due fratelli

Tahjon si è sempre comportato quasi come un padre per il fratellino piccolo, dopo che gli è stato diagnosticato il livello più grave di autismo, quando aveva solo 3 anni.

Il bimbo “anche se era prossimo ai 7 anni, aveva la mente di un bambino di 18 mesi“, ha spiegato la mamma. “Non poteva parlare. Non riusciva a comprendere certe cose. Non era addestrato al vasino” ha aggiunto la donna. I due fratelli avevano un legame speciale. L’adolescente si occupava di lui, lo faceva addormentare, gli ha insegnato a camminare, lo accompagnava in terapia. La madre ha deciso di farli seppellire insieme, vicini.

“So che piangerò per sempre” ha dichiarato.