17enne si schianta mentre scappa dalla polizia: nel bagagliaio trovato il cadavere della madre

Il 17enne texano Tyler Roenz è accusato dell'omicidio di sua madre Michelle: nascondeva il suo cadavere nel bagagliaio dell'auto

Il 17enne texano Tyler Roenz si è schiantato in macchina durante una fuga dalla polizia: nel bagagliaio della sua automobile era nascosto il cadavere di sua madre Michelle. Ora Tyler è in ospedale ed è il primo sospettato per la morte della donna.

Questo crudo episodio di cronaca nera arriva direttamente dagli Stati Uniti e, in particolare dallo sttao del Texas. Qualche giorno fa, il 13 ottobre, Tyler Roenz è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in Nebraska, mentre provava a fuggire dalla polizia. Il ragazzo si è schiantato a 117 chilometri orari, ed è finito ricoverato in ospedale.

I poliziotti che lo inseguivano, però, hanno fatto una scoperta davvero sconcertante: nel bagagliaio della sua auto era nascosto il cadavere di una donna. La donna in questione non era altro che la madre di Tyler, di nome Michelle.

La morte di Michelle e le indagini su Tyler

Secondo i risultati dati dall’autopsia effettuata sul corpo della donna, è emerso che la 49enne è deceduta a causa di uno strangolamento. Al momento non ci sono molte altre informazioni sul movente e la dinamica dell’omicidio, le autorità hanno, però, spiegato che il primo sospettato è proprio il figlio Tyler.