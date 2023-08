Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Un'altra tragedia del mare al largo della Sicilia, l'ennesima. E il governo della Meloni cosa fa nel frattempo? Tiene le navi delle Ong il più lontano possibile dal Canale di Sicilia, obbligandole a sbarcare i naufraghi appena salvati in porti lontani. Sono passati dai 'porti chiusi' ai 'porti lontani'. Costringere le Ong a fare sfiancanti e inutili giorni di navigazione per andare fino a Livorno, a Civitavecchia, La Spezia, Ravenna e altrove significa solo una cosa. Aumentare di molto il rischio di altre tragedie del mare. E questo è ancora più vero visto l'aumento costante degli arrivi via mare". Così il deputato del Pd Matteo Mauri, ex viceministro dell'Interno.

"Lo Stato chiede alle Ong di intervenire sempre più spesso, autorizzando anche molti interventi multipli (in teoria vietati dal decreto Cutro), perché non riesce in autonomia a gestire la situazione – prosegue l'esponente dem -. Addirittura settimana scorsa ha chiesto alle Ong di intervenire al posto della Guardia Costiera perché avevano esaurito il carburante. Ma lo stesso Stato, o meglio questo governo, continua a criminalizzare le stesse Ong e continua a raccontare la favola del pull factor. Peccato che con le nuove norme anti-immigrati volute dalla coppia Salvini/Meloni e con le condizioni vessatorie contro le Ong gli sbarchi si siano impennati".

"A dimostrazione, come abbiamo sempre sostenuto, che le cause delle migrazioni sono molto più ampie e più profonde. E non c'entrano nulla con le legislazioni nazionali. Tutto il resto sono favole. E favole pericolose che costano la vita a migliaia di persone ogni anno. Almeno davanti alle tragedie in mare il governo faccia un passo indietro. Lasciate lavorare le Ong lì dove servono. La propaganda non vale la morte di esseri umani", conclude Mauri.