Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "Sulla sua vera prima manovra di bilancio Meloni arranca in silenzio, mentre i suoi due vice continuano a litigare pubblicamente e Giorgetti lancia inviti alla prudenza, che poi faranno la fine della (sua) prudenza sulla legge sulle banche, verranno cioè facilmente travolti". Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova. "Meloni dica chiaramente che le promesse elettorali della sua coalizione erano specchietti per le allodole, a partire dalla cancellazione della Fornero. Anche alla luce dei risultati fallimentari di quota 100 che ha assorbito ingenti risorse per favorire i lavoratori maschi del Nord e il pubblico impiego, stanziare oggi altri miliardi per nuovi prepensionamenti sarebbe una mossa di pura cattiveria finanziaria contro le nuove generazioni", conclude Della Vedova.