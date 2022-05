19enne chiede alla fidanzata 76enne di sposarlo in diretta su TikTok

Giuseppe D'Anna, di 19 anni, ha chiesto alla sua fidanzata di 76 anni di sposarlo, in diretta su TikTok.

A soli 19 anni, Giuseppe D’Anna ha deciso di chiedere alla sua fidanzata, che ha 76 anni, di sposarlo in diretta su TikTok.

Se davvero l’amore non ha età, come dice il detto, Giuseppe D’Anna e la sua fidanzata ne sono l’esempio lampante.

Lui ha solo 19 anni, mentre lei di anni ne ha 76. Sono diventati un caso mediatico dopo che lui le ha fatto la proposta di matrimonio in diretta su TikTok. Tra fiori, palloncini rossi, e anello, Giuseppe ha fatto una dichiarazione d’amore pubblica in ginocchio, mostrandosi a tutti i suoi follower. “La nostra promessa” ha scritto il ragazzo condividendo il video che è diventato virale. Ci sono anche una foto di loro due con la donna che tiene in mano una rosa e una clip con Giuseppe inginocchiato tra palloncini a forma di cuore mentre la bacia appassionatamente.

Le critiche

Non è mancato anche lo scatto dell’anello di diamanti, con tanto di dedica del giovane innamorato. “E questo è solo l’inizio di una lunga serie” ha scritto. Tutti questi gesti di grande amore, però, hanno scatenato anche moltissime critiche, soprattutto per la grande differenza di età tra i due. “Potrebbe essere la tua bisnonna” e “Mia nonna a confronto è una ragazzina” sono solo alcuni dei tanti commenti critici ricevuti da Giuseppe D’Anna.