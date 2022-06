L'orrore arriva da Montecatini Terme, dove un 19enne si presenta completamente nudo dalla vicina di casa e la violenta dopo che la poveretta gli apre

Orrore in Toscana, dove un 19enne si presenta completamente nudo dalla vicina di casa e la violenta. I media spiegano che Il giovane era reduce dalla sua festa di compleanno ed era sotto l’effetto di sostanze psicotrope. Insomma, ubriaco, l’arrestato ha pensato di farsi aprire la porta dalla vicina e di stuprarla seduta stante.

Nudo dalla vicina di casa, poi la violenta

Pare che durante i festeggiamenti con alcuni amici in casa il 19enne avesse bevuto troppo, ad un certo punto però è uscito sul pianerottolo completamente nudo ed ha bussato a casa della vicina. Ebbene, quando la donna ha aperto, come spiega Fanpage in una vera sequenza horror, “l’ha spinta dentro e l’ha violentata. La terribile sequenza da arancia meccanica si è consumata nei giorni scorsi in un condominio di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia”.

L’appostamento della polizia e l’arresto

Il giovane è stato denunciato dalla vittima ed immediatamente arrestato dalla polizia. Il 19enne si trova recluso in carcere ed è indagato per di violenza sessuale aggravata. Dopo lo stupro il ragazzo si era limitato a rientrare a casa e chiudersi dentro. La vittima è una 50enne che è corsa a chiedere aiuto e, dopo essere stata soccorsa da alcuni passanti , ha allertato con loro la polizia. Gli agnti hanno bussato senza riposta e poi si sono appostati sulle scale.

Appena il violentatore è uscito in mutande lo hanno ammanettato.