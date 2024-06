2 giugno, Claudio Bagnioni esegue l'Inno Nazionale

Roma, 3 giu. (askanews) - L'Inno Nazionale eseguito in occasione delle celebrazioni del 78esimo Anniversario della proclamazione della Repubblica, alla presenza del capo dello Stato, è stato interpretato da Claudio Baglioni, accompagnato dalla Banda Interforze della Difesa. Il popolare cauntautore...

Roma, 3 giu. (askanews) – L’Inno Nazionale eseguito in occasione delle celebrazioni del 78esimo Anniversario della proclamazione della Repubblica, alla presenza del capo dello Stato, è stato interpretato da Claudio Baglioni, accompagnato dalla Banda Interforze della Difesa.

Il popolare cauntautore romano ha raccontato di essere profondamente onorato di Eseguire l’Inno Nazionale. “E’ un onore grandissimo e il dono di un dolce ricordo di me bambino e mio padre carabiniere che mi scuote all’alba per correre a vedere la parata militare. E negli occhi del cuore, anche se non ne capivo ancora il significato, la visione di un mondo perfetto, di un futuro radioso e più largo di quel cielo assolato; l’idea di un intero Paese di gente perbene” ha raccontato.