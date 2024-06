2 giugno, Salvini: no a cessione di sovranità e di libertà

Roma, 3 giu. (askanews) - "L'Italia ripudia la guerra: ieri era la festa della Repubblica, quindi la festa degli italiani. Ogni tipo di cessione di un pezzettino di libertà e di sovranità italiana all'Europa, dal mio punto di vista, in questo momento, ha solo un 'no' come risposta". Così il leade...

Roma, 3 giu. (askanews) – “L’Italia ripudia la guerra: ieri era la festa della Repubblica, quindi la festa degli italiani. Ogni tipo di cessione di un pezzettino di libertà e di sovranità italiana all’Europa, dal mio punto di vista, in questo momento, ha solo un ‘no’ come risposta”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un’inaugurazione a Como.

“Se oggi per assurdo ci fosse l’esercito comune europeo, di cui qualcuno parla, se a comandare ci fosse Macron noi domani saremmo in guerra”, ha ribadito Salvini. “Non voglio mandare al massacro i nostri figli perché Macron ha voglia di andare a fare la guerra. Si mettesse lui il caschetto e vada in Ucraina e in Russia a fare la guerra, gli italiani no”, ha aggiunto.