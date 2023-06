2 giugno: Schlein, 'a casa della partigiana Iole Mancini, ecco chi ha fatto nostra Repubblica'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Sono stata a trovare Iole Mancini a casa sua. Un incontro indimenticabile. Iole ha 103 anni e tanta memoria. Dei suoi tempi da partigiana, dell’arresto di suo marito Ernesto Borghesi, della sua detenzione in uno dei luoghi più terrificanti dell’occ...

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – "Sono stata a trovare Iole Mancini a casa sua. Un incontro indimenticabile. Iole ha 103 anni e tanta memoria. Dei suoi tempi da partigiana, dell’arresto di suo marito Ernesto Borghesi, della sua detenzione in uno dei luoghi più terrificanti dell’occupazione tedesca a Roma: la prigione nazista di via Tasso, nella quale fu detenuta e interrogata da Priebke. Ci ha raccontato della crudeltà che ha visto e subito, una violenza che segna la vita, anche dopo la Liberazione. Abbiamo parlato dell’indignazione di fronte a chi nega o vuole riscrivere la storia e dell’impegno che la porta ancora nelle scuole". Lo scrive in un post su Facebook la segretaria del Pd Elly Schlein.

"'È importante, ho ancora tanto da fare', ci ha detto -racconta ancora la leader Dem- mostrandoci un disegno che le ha regalato un quindicenne. Ecco chi ha fatto la nostra Repubblica, nel coraggio di una scelta di resistenza che ha avuto costi personali altissimi. A noi il compito di prendere il testimone e coltivare e proiettare al futuro i principi e valori di libertà, democrazia e giustizia che l’hanno fondata. Buona festa della Repubblica a tutte e tutti!".