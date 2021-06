2 giugno: 'è tempo di costruire futuro', il discorso di Mattarella per Festa Repubblica

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – Come 75 anni fa, all'indomani della seconda Guerra Mondiale, l'Italia vive un tempo nel quale è chiamata a "costruire i futuro". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni al Quirinale per il 75/mo anniversario della Repubblica.

Questo il testo integrale del sui discorso.

"Sono passati settantacinque anni da quando, con il voto nel referendum del 2 giugno 1946, gli italiani, scegliendo la Repubblica, cominciarono a costruire una nuova storia. Anche oggi siamo a un tornante del nostro cammino dopo le due grandi crisi globali, quella economico finanziaria e quella provocata dalla pandemia. Come lo fu allora, questo è tempo di costruire il futuro".

"Con la scelta repubblicana, si apriva una storia di libertà, dopo il ventennio della dittatura fascista.

Storia di democrazia. Storia di pace, dopo la tragedia, i lutti e le devastazioni della guerra e dell’occupazione nazista. La nuova stagione era stata preparata negli anni più bui, dalle donne e dagli uomini che avevano mostrato il coraggio di resistere e di lottare. E che avevano iniziato, nello stesso tempo, a pensare come dar forma all’Italia libera. Da dove ricominciare, per rimettere in piedi un Paese dilaniato, ferito, isolato agli occhi della comunità internazionale".