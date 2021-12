20 anni di Harry Potter e il castello a Hollywood si illumina

Hollywood, 3 dic. (askanews) – Luci, musiche, fuochi d’artificio e atmosfera magica. Sembra davvero di essere nel film. Il castello di Hogwarts si è illuminato per Natale agli Universal Studios di Hollywood ma quest’anno le decorazioni e le ambientazioni sono davvero speciali perché il parco a tema californiano festeggia il 20esimo anniversario del primo film di Harry Potter.

“Basta vedere tutte queste persone che si avvicinano e si riuniscono per capire quanto impatto ha avuto Harry Potter, anche se sono passati 20 anni e probabilmente tra più di 10 anni avrà un impatto anche maggiore”, dice una visitatrice degli Universal Studios.

“Attrae già tante generazioni, lui ha 5 anni e già è un grande fan di Harry Potter. Si alza ogni mattina e vede almeno un Harry Potter al giorno” spiega un altro visitatore e sua moglie ammette.

“Non l’ho seguito tutto in tv, non ho visto i film, ma a vederlo dal vivo oggi ho detto loro che anche io mi appassionerò ad Harry Potter, inizierò a guardare tutti gli episodi che mi sono persa, fa davvero un grande effetto, ti senti come se fossi nel film”.

I sette libri di Harry Potter sono stati pubblicati tra il ’97 e il 2007. Il primo degli otto film tratti dai libri è uscito nel 2001, l’ultimo nel 2011. Tutta la saga del maghetto è terza tra quelle con il maggior incasso di tutti i tempi al cinema, 7,7 miliardi di dollari.