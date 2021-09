Ha commosso tutti la storia di Sergio, 20 anni, che dopo aver ricevuto una triste notizia dai medici ha voluto coronare un sogno: sposare la fidanzata.

È una storia commovente quella di Sergio Soto. Una storia che emoziona il mondo, la prova di un amore intenso e di una forza incontrastabile. A fare da sottofondo a un sentimento profondo e speciale, tuttavia, è un dolore incontenibile che si affaccia invadente e pesa come un macigno.

Il ragazzo, 20enne affetto da leucemia, sposa la sua fidanzata del liceo dopo che i medici gli hanno dato pochi giorni di vita.

Ragazzo con leucemia sposa la fidanzata

Si erano conosciuti a soli 15 anni. Tra loro è stato amore a prima vista. Poco tempo dopo al ragazzo è stata diagnosticata una grave forma di leucemia.

Ora i medici hanno dato al giovane solo poche settimane di vita.

I due hanno deciso di sposarsi per vivere come marito e moglie gli ultimi giorni insieme. Ora Sergio Soto e Isabella Cristobal hanno coronato il loro amore.

Ragazzo affetto da leucemia sposa la fidanzata: il loro matrimonio

I due 20enni hanno organizzato in gran fretta il matrimonio, celebrato a San Francisco.

Il giovane ha dichiarato: “So che lei sarà sempre lì, è la persona giusta. Non so quanto tempo mi rimane, ma non ci pensiamo.

Ogni giorno in più è una gioia e viviamo un giorno alla volta”.

Ragazzo con leucemia sposa la fidanzata: un esempio per tante coppie

I due sperano che la loro storia faccia da esempio per gli altri, in particolare per chi affronta un momento difficile.

“Siate sempre positivi e forti. Vivete la vita un giorno alla volta”, è il loro invito.