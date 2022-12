Se ne è andata vestita in abito da sposa la 22enne morta dopo una lunga battaglia contro la malattia: l’ultimo saluto a Desy Sartori, la giovane veneta è stata salutata da una folla commossa che le ha detto addio durante un rito straziante.

La giovane aveva perso la sua dura battaglia contro un tumore aggressivo al cervello.

Addio alla 22enne morta dopo la malattia

Il dolore per la morte di Day era stato incommensurabile e per la giovane Baricetta, frazione di Adria, in provincia di Rovigo, in tantissimi si sono radunati per l’estremo saluto. Il il sindaco di Adria aveva detto: “Una vita spezzata a soli 22 anni. Una perdita e un dolore incolmabile per le persone che le sono state vicine fino all’ultimo respiro in questa vita terrena e ai quali esprimo la vicinanza di tutta la comunità”.

E Desy aveva detto il suo medico prima di morire: “Voglio tornare a casa per salutare per l’ultima volta i miei amici, i miei parenti, la mia gente”. A rivelarlo il dottor Francesco Volpin, il medico dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova dove era in cura la 22enne.

“Dottore, mi porti a morire a casa”

E il medico ha chiosato commosso davanti alla bara bianca di Desy Sartori che indossava l’abito da sposa per l’ultimo viaggio verso il cielo: “Ti ringrazio, Desy, perché mi hai insegnato molto e mi hai segnato nel cuore in un modo che non potrò mai dimenticare.

Hai sempre voluto sapere tutto e di tutto sei stata consapevole fino all’ultimo momento”.