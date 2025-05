24esima Triennale, la poliedricità del design angolano emergente

Milano, 12 mag. (askanews) – Queste le prime immagini di un video evento: a partire dalle attività realizzate a Luanda per la Giornata del Design Italiano sul tema “Disuguaglianze. Il design per una vita migliore”, l’Ambasciata d’Italia a Luanda ha promosso la prima partecipazione dell’Angola alla Triennale di Milano, intitolata “Inequalities”.

Contribuendo alla promozione del Padiglione angolano, l’Italia ha voluto mettere in luce l’identità di questa Nazione africana nel mondo contemporaneo, mostrando la profondità e la poliedricità dell’emergente movimento del design angolano, valorizzando al contempo il ruolo delle industrie culturali e creative, nella promozione delle relazioni bilaterali in linea con le priorità del Piano Mattei.

Nel Padiglione è proiettato il video realizzato durante la Giornata del Design Italiano 2025 grazie al supporto di ITA Agenzia Luanda, in sinergia con l’associazione Musseke Smart che promuove in Angola il turismo sostenibile per favorire l’empowerment delle comunità locali. Sono, inoltre, esposti gli oggetti realizzati nel workshop curato a Luanda dalla Professoressa Eugenia Chiara del Politecnico di Milano d’intesa con il Professor Arturo Dell’Acqua Bellavitis, in collaborazione con i designer angolani di AO Criativa.