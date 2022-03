25 anni Conai, Quagliuolo (Corepla): sistema ha funzionato bene

Roma, 29 mar. (askanews) – “Le sfide dell’economia circolare per quanto concerne la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica sono sicuramente quelle che ci impongono le nuove direttive europee che delineano degli

scenari estremamente sfidanti e ambiziosi ai quali noi ci stiamo attrezzando per dare una risposta positiva. Abbiamo all’orizzonte il riciclo chimico che non deve essere visto come la pietra filosofale che risolve tutti i problemi ma come una parte del tutto.

Contribuendo per la sua quota a portare la plastica ad

essere tutta riciclabile. Abbiamo poi un sistema che si sta evolvendo in un sistema multiplayer dopo un passato in cui abbiamo avuto sostanzialmente un regime monopolistico. Tanta carne al fuoco. Sono fiducioso, il sistema ha funzionato bene per 25 anni non c’è alcun motivo per cui non possa funzionare altrettanto bene nei prossimi 25 anni”.

Lo ha dichiarato Giorgio Quagliuolo, presidente di Corepla, intervenuto a “La storia e il ruolo nella transizione ecologica del sistema CONAI – 25 anni di riciclo: Gli scenari della sostenibilità, come è cambiata l’Italia”, evento di presentazione del 25ennale di attività del Consorzio nazionale imballaggi.