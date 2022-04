25 aprile: Anpi presenta manifesto, 'Italia ripudia la guerra'**

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – "L'Italia ripudia la guerra". Con questa citazione della Costituzione l'Anpi presenta il manifesto ufficiale per le celebrazioni del 25 aprile. Nel manifesto scelto dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, finita più volte nelle polemiche per la propria posizione sulla guerra in Ucraina, si vedono alcuni partigiani in cerchio con alcuni ragazzi e bambini e al centro la scritta che richiama l'articolo 11 della Costituzione.

"Il disegno è stato realizzato da Alice Milani, illustratrice e fumettista, che ringraziamo di cuore anche da qui" si legge sul profilo Facebook dell'Anpi che chiude il post con gli hashtag #25aprile2022perlaPace e #italiaripudialaguerra.